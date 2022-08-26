Новосибирского депутата будут судить за покупку ЛСД в Германии

В Новосибирске будут судить депутата, который купил наркотик в Германии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске под суд пойдет депутат Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района НСО. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Уголовное дело поступило в суд 24 августа 2022 года. Мужчину будут судить за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») и частью третьей статьи 30, частью второй статьи 228 УК РФ («Покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»).

По данным следствия, 4 февраля 2022 года депутат через Интернет оформил покупку ЛСД. Масса запрещенного вещества составила не менее 0,0055 граммов.

Покупка и перемещение наркотика через таможенную границу обошлись мужчине в 206 евро (на тот момент – более 18 тысяч рублей). После перевода денежных средств сибиряк передал неустановленному лицу необходимые для оформления почтового отправления данные.

− Неустановленное лицо под видом обычного письма направило наркотическое средство почтовой связью из Федеративной Республики Германия, − рассказали в пресс-службе.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни обнаружили посылку с запрещенным веществом и изъяли наркотик.

Судебное заседание состоится 6 сентября.

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