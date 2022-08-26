В Новосибирске мужчину на велосипеде застали за неприличным занятием в Первомайском сквере . Фото: "Инцидент Новосибирск".

В пятницу, 26 августа, новосибирцы заметили в Первомайском сквере странного пожилого мужчину на велосипеде. Они написали о нём в соцсети.

– Ездит по Первомайскому скверу и сам себя удовлетворяет. Пока камеру не достала, не переставал, - рассказала очевидица в группе «Инцидент Новосибирск».

Извращенец напугал горожан. Они уверены, что пожилой велосипедист опасен для окружающих.

– На место выехал патруль полиции для проверки информации, – сообщили в ГУ МВД по НСО.

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