Второй магазин H&M открылся в Новосибирске. Фото: ТРЦ "Аура" // "Вконтакте".

В пятницу, 26 августа, в Новосибирске открылся второй магазин шведского бренда H&M. Он заработал в ТРЦ «Аура».

– Для покупателей доступны весенняя и летняя коллекции женской, мужской, детской одежды, а также обувь и аксессуары для всей семьи, – уточнили в торговом центре.

Ранее сообщалось, что первый H&M в Новосибирске после закрытия возобновил работу в «Галерее». Люди там выстроились в гигантские очереди, чтобы урвать остатки перед окончательным закрытием. Некоторые новосибирцы воспользовались ажиотажем и стали продавать места в очереди в H&M.

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