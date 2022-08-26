Две пенсионерки пострадали при падении в новосибирских автобусах. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В новосибирских автобусах пострадали две пенсионерки. Они упали на пол во время движения общественного транспорта. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

– Первый случай произошёл 25 августа утром в автобусе № 88. Водитель 1989 года рождения допустил падение пассажирки 1953 года рождения при начале движения. Инцидент произошел в Кировском районе рядом с ООТ "Общежитие". Второй случай зарегистрировали в Ленинском районе в автобусе № 93. Водитель 1961 года рождения резко затормозил. Из-за этого пассажирка 1956 года рождения упала на пол, – уточнили в Госавтоинспекции.

Известно, что в результате ЧП пожилые женщины получили различные травмы.

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