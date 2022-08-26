МегаФон назвал необычные места для экотуризма в Новосибирской области

Фото: предоставлено пресс-службой компании МегаФон

Возглавил туристический рейтинг Кирзинский заповедник, который расположен сразу в двух районах области - Барабинском и Чановском. Заказник находится более чем в 300 км от регионального центра, но это не преграда для ценителей экотуризма. Здесь можно увидеть более 50 озер и познакомиться с разнообразием мхов, лишайников и грибов, а если повезет - увидеть соболя, лося, глухаря, рябчика или зайца-беляка. Специалисты МегаФона зафиксировали, что активность абонентов компании в Кирзинском заповеднике увеличилась на 38% по сравнению с прошлым сезоном.

Шипуновский мраморный карьер в Искитимском районе стал вторым по популярности. Любителей поездок к заброшенным отвалам в 65 км от Новосибирска в этом году стало больше на 28%. Визуально карьер напоминает старинный амфитеатр с высокими ступенями. Это достаточно уединенное место, где можно помечтать или просто сделать красивые фотографии.

Третью строчку в рейтинге необычных мест заняла Барсуковская пещера в 138 км от регионального центра в Маслянинском районе. Локация не только вошла в тройку популярных у новосибирцев, но и стала самой цифровой. Мобильным интернетом здесь пользовались на 45% больше, чем прошлым летом. Возможно потому, что рассказать о необычном памятнике природы в соцсетях хочется сразу же - с одной стороны пещеру омывает река Укроп, а с другой, - растут сосны.

- Развитие внутреннего туризма - одно из приоритетных направлений экономики нашего региона. Очень важно обеспечить современных путешественников качественными услугами голосовой связи и быстрым мобильным интернетом. В этом году мы улучшили покрытие и увеличили пропускную способность сети в наиболее посещаемых районах области: Барабинском, Колыванском, Маслянинском, Ордынском и Сузунском. В результате поведенных работ более 150 тысяч жителей и гостей региона смогли оценить улучшения в поездках, - комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

Красоту необычных локаций региона оценили, и жители других территорий России. Так, согласно обезличенным данным абонентов МегаФона, в этом году чаще всего Кирзинский заповедник, Шипуновский мраморный карьер и Барусовскую пещеру для экотуризма выбирали жители соседнего Алтая (19%), Москвы (8%), Кемерово (5%), Югры (3%) и Томска (2%). При этом самыми продвинутыми интернет-серферами стали москвичи - они скачали в 6 раз больше контента, чем в прошлом году. Омичи израсходовали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее и в 1,5 раза активнее в сети были жители Ямала.