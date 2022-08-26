Новосибирцы пожаловали на 24 неработающих фонаря в Нарымском сквере. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска пожаловали на неработающие фонари в Нарымском сквере. По их словам, из-за этого в парке вечерами жутко темно. Негодующие горожане написали об этом в соцсети

– Темень просто жуть! Центр города! Если на центральной аллее, где фонтан, положение с освещением ещё куда не шло, то на дорожке, параллельной улице Советской, не работает ни один фонарь! Вход с улицы Нарымской также погрузился в темень, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Люди не поленились и насчитали 24 неработающих фонаря в сквере. По их словам, ответственные службы обещали еще в июне решить вопрос с освещением. Однако дело не сдвинулось с мёртвой точки до сих пор.

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