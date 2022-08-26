В Новосибирске вор залез в квартиру через окно и стащил резиновую лодку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске внимание полицейских привлек автомобиль, припаркованный на улице Забалуева. За рулём машины сидел мужчина с признаками опьянения. А на заднем сидении машины правоохранители заметили телевизор, ТВ-приставку с проводами и монтировку. Подозрительный водитель заявил, что вещи перевозил по просьбе знакомой девушки. Как выяснилось, он нагло соврал.

– Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел. Им оказался 33-летний житель города Оби. Ранее он судим не был. Было установлено, что в этот день полицию поступило заявление от жительницы квартиры дома по улице Капитанской. Она сообщила, что обнаружила пропажу телевизора, резиновой лодки и музыкального центра. Полицейские выяснили, что вещи, найденные в машине сибиряка, принадлежат заявительнице, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции установили, что мужчина вскрыл окно монтировкой и залез через него в квартиру. Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Вопрос об избрании вору меры пресечении в процессе рассмотрения.

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