Ребёнка, управлявшего катком, заметили на стройке в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцев удивил мальчик, управлявший катком на одной из строек. Они сняли юного водителя на видео и опубликовали в соцсети.

– На стройке ТЦ между ЖК «Акварельный» и «Просторный» катком управляет ребёнок, которому на вид 10-12 лет, – написал автор видео в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что ребёнок самостоятельно управлял спецтехникой. Затем к нему подсел мужчина. Он с довольным видом наблюдал за вождением маленького работника.

– Если учесть, сколько ям на дорогах нашего родного города, вероятно, это некий эксперимент по обучению и увеличению сотрудников для дорожных служб, – предположили новосибирцы.

Некоторые комментаторы поста заметили, что ребёнок отлично управлял катком. По мнению новосибирцев, даже лучше, чем взрослый водитель.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Первомайском районе города заметили 7-летнего мальчика, управлявшего экскаватором.

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