Пробки в Новосибирске 26 августа 2022 года: затор на Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске 26 августа 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 26 августа 2022 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев. Там на перекрёстке с улицей Немировича-Данченко ведут ремонтные работы и сузили проезжую часть до одной полосы. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по улицам Троллейной, Титова, Котовского, Ватутина и Станиславского. Сложно проехать по Октябрьскому мосту.
На правом берегу пробки сковали улицы Бориса Богаткова, Военную, Татьяны Снежиной. Затруднено движение по Кирова, Никитина и по улице Восход.
Уровень пробок на утро 26 августа 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов
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