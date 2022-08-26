Пробки в Новосибирске 26 августа 2022 года: затор на Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске 26 августа 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 26 августа 2022 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев. Там на перекрёстке с улицей Немировича-Данченко ведут ремонтные работы и сузили проезжую часть до одной полосы. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Троллейной, Титова, Котовского, Ватутина и Станиславского. Сложно проехать по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки сковали улицы Бориса Богаткова, Военную, Татьяны Снежиной. Затруднено движение по Кирова, Никитина и по улице Восход.

Уровень пробок на утро 26 августа 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов

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