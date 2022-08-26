В Новосибирске седан, вылетевший на встречку на Краснояровском шоссе, устроил ДТП и перевернулся. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на Краснояровском шоссе седан вылетел на встречку для обгона. Там он врезался в другую машину. Момент жёсткой аварии попал на видео.

– Седан решил обогнать группу по встречной полосе и столкнулся с универсалом, поворачивающим налево в сторону микрорайона. В итоге объездун несколько раз перевернулся и слетел в кювет, – написали в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что седан летел на большой скорости.

Комментаторы осудили торопыгу. Новосибирцы уверены, такие водители подвергают смертельной опасности и себя, и других участников движения.

– Потенциальный убийца. Лишение ВУ пожизненное ему, – написали сибиряки.

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