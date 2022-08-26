Погода в Новосибирске на 26 августа 2022 года: возвращаются дожди

Солнечные дни в Новосибирске закончились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 25 августа 2022 года: солнце недолго радовало сибиряков, снова возвращается пасмурное небо и дожди. Такой прогноз дают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура составит +12…+14 градусов, днем — +21…+23. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами повысятся до 13, — передают синоптики.

По Новосибирской области наконец не будет ночных заморозках. Температура в темное время суток будет вполне комфортна: +9, +14 местами +3, +8. Днем термометр покажет до +26 градусов, но не обойдется без дождей.

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