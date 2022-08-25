В Бердске 26 августа отключат воду и свет на нескольких улицах

Водо- и энергоснабжения не будет с 12:00 до 16:00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердске 26 августа отключат воду и свет по нескольким адресам. Речь идет о территории, которую питает ТП-207. Ревизия на трансформаторе будет идти с 12:00 до 16:00, и на это же время отключат водо- и энергоснабжение.

— Горячей и холодной воды не будет по четной стороне улицы Красная Сибирь от дома № 96 до 118. Также под отключение попадают дома № 1,4,5,6,8,9,10,11а по улице Рогачева, дома №4,4/1,6а,8,10 по улице Павлова и детский сад №9, — рассказали в мэрии.

Электричества не будет в доме № 118 по улице Красная Сибирь, в домах №9, 10, 11а по улице Рогачева, ЦТП-10а, а также в магазинах «Берёзка», «Пятёрочка» и «Продсиб».

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