Синоптики прогнозируют волну тепла в последние дни августа в Новосибирске

Синоптики прогнозируют до +24 градусов тепла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске последние дни августа обещают быть теплыми. Такой прогноз сделали погодные сервисы. По их данным воздух прогреется до +24 градусов.

— В понедельник, 29 августа, ночью ожидается +13…+17 градусов, днем — +21…+22 градуса. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Во вторник, 30 августа, ночью температура воздуха составит +13…+17 градусов, днем потеплеет до +22…+24 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. В среду, 31 августа, ночью будет +13…+18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +22…+23 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Осадков не ожидается, — сообщает сервис Яндекс.Погода.

Схожий прогноз сделал и другой погодный сервис — Gismeteo. Однако по его данным ночью будет прохладнее — около +14 градусов, а днем наоборот жарче — до +27 градусов.

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