Котенка, с которого подростки содрали кожу, вылечили в Новосибирске

В Новосибирске вылечили котенка, с которого подростки содрали кожу. Фото: Татьяна ПАЛКИНА

В Новосибирске вылечили котенка, с которого подростки содрали кожу. Об этом КП-Новосибирск сообщила волонтер Татьяна Палкина.

Напомним, жуткая история произошла в конце июля на Бугринском мосту. Ехавший таксист заметил группу подростков и услышал сильный писк. Выйдя из машины, мужчина увидел, как несовершеннолетние живодеры снимали ножом кожу с живота котенка.

Таксист отобрал у злодеев животное и отвез его в приют. Оттуда котенок попал в ветеринарную клинику. Ветврачи попытались пришить кожу обратно, но началось отторжение. Другие специалисты приняли решение срезать старую кожу.

На животике малышки, которую назвали Звездочкой, образовалась открытая рана. Это место требовало тщательного ухода. И волонтеры с этим справились.

− Когда такая рана, кожа сама должна нарастать. Она постепенно наползает к центру. Важно не допускать загноения и пересыхания раны. Поэтому котенок все время ходил в бандаже, ему три раза в день делали перевязки. Один раз сделали с противоожоговой мазью, а второй раз – с натуральным медом с пасеки, − рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

По словам сибирячки, ранка практически полностью затянулась. Сейчас Звездочка живет у другого волонтера. Малышка получила шанс на счастливую жизнь.

− Моя знакомая-волонтер сначала взяла котенка домой, чтобы было удобнее делать перевязки. А потом привыкла, полюбила и решила оставить себе, − добавила Татьяна Палкина.

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