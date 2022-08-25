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Общество25 августа 2022 13:46

Новосибирцы пожаловались на сильную вонь на Затулинке

Горожане уверены, невыносимый запах распространяет одно из предприятий
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Люди подозревают соседнее предприятие по производству кормовых добавок для животных

Люди подозревают соседнее предприятие по производству кормовых добавок для животных

Фото: Елена СТЕПАНОВА

Жители ЖК «Матрешкин двор» рассказали об ужасной вони на жилмассиве. Местные жители написали об этом в группу «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи» «ВКонтакте». Неприятный запах, по их словам, появился 24 августа утром около 07:00. Местные жители говорят, происходит это не в первый раз:

- Дышать невозможно, полной грудью вздохнуть не получается, обжигает горло, жжёт в носу. Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек по НСО говорит, что качество воздуха в пределах нормы. Хотя жалобы постоянно идут, – написал житель жилмассива в группе.

Новосибирцы уверены, вонь распространяет предприятие по производству кормов для животных. Оно расположено рядом с жилмассивом. Известно, что в 2021 году прокуратура Кировского района уже проводила на нем проверку – тогда предприятие обязали устранить нарушения.

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