Новосибирцы пожаловались на сильную вонь на Затулинке

Люди подозревают соседнее предприятие по производству кормовых добавок для животных Фото: Елена СТЕПАНОВА

Жители ЖК «Матрешкин двор» рассказали об ужасной вони на жилмассиве. Местные жители написали об этом в группу «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи» «ВКонтакте». Неприятный запах, по их словам, появился 24 августа утром около 07:00. Местные жители говорят, происходит это не в первый раз:

- Дышать невозможно, полной грудью вздохнуть не получается, обжигает горло, жжёт в носу. Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек по НСО говорит, что качество воздуха в пределах нормы. Хотя жалобы постоянно идут, – написал житель жилмассива в группе.

Новосибирцы уверены, вонь распространяет предприятие по производству кормов для животных. Оно расположено рядом с жилмассивом. Известно, что в 2021 году прокуратура Кировского района уже проводила на нем проверку – тогда предприятие обязали устранить нарушения.

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