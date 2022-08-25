Перекрытие дорог во время полумарафона Раевича в Новосибирске 10 сентября 2022 года: список улиц, где нельзя будет проехать

Ограничения будут действовать с 7 утра до 6 вечера 10 августа. Фото: Василий Вахрин

Перекрытие дорог во время полумарафона Раевича в Новосибирске 10 сентября 2022 года продлится с 7:00 до 18:00 часов. Именно на это время запланированы все мероприятия фестиваля.

— На время проведения мероприятия прекращается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта в Центральном районе, — рассказали в мэрии.

Стоянка и парковка будет ограничена с 00:00 до 18:00 на Красном проспекте на участке от улицы Фрунзе до улицы Советской, также на Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до улицы Советской и по улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта. А площади Ленина у дома №25 по Красному проспекту будет перекрыта с 8 сентября и до полуночи 10 сентября.

В день фестиваля временно закроется движение для транспорта на следующих участках автомобильных дорог:

— по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

— по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.

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