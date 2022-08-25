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Общество25 августа 2022 13:16

В Новосибирске подростки измазали подъезд мукой и яйцами

Хулиганов искали по записям с камер видеонаблюдения
Анастасия ХРОМЫХ
Подростки измазали подъезд мукой и яйцами в Первомайском районе. Фото: Моя Первомайка

Подростки измазали подъезд мукой и яйцами в Первомайском районе. Фото: Моя Первомайка

В одном из подъездов дома в Первомайском районе подростки рассыпали муку и разбили сырые яйца. Об этом рассказали в группе «Моя Первомайка».

Хулиганы испачкали лифт и холл. Неприятный сюрприз ждал местных жителей с утра, когда они отправились на работу.

Чтобы вычислить причастных к этому инциденту, новосибирцы начали отсматривать записи с камер видеонаблюдения.

На них нашли момент, как группа подростков, перепачканных в муке, заходила в лифт. Это было около полуночи.

− Как думаете, догадаются сами за собой убрать? – поинтересовался автор поста.

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