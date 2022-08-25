Новосибирцы пожаловались на гигантскую очередь в детской поликлинике на Затулинке

Родители вынуждены занимать очередь с 7 утра. Фото: Предоставлено местными жителями

В Новосибирске родители засняли огромную очередь в поликлинике №13. Причиной, по словам посетителей, стала обязательная прививка на Манту.

- Душно. Гардероб не работает. Дети плачут. Ужас. Очередь на Манту более 30 человек, - пожаловалась автор поста «ВКонтакте».

Мама одного из детей пояснила – огромные очереди на Манту случаются часто. Родителям приходится отстоять сразу две:

- Прививки на Манту делают по понедельникам с 10:15 до 19:00. Но сперва направляют на осмотр к педиатру, который работает с 14:00 до 17:00 по понедельникам. Но так как дети до трех лет днём часто спят, то многие родители идут с утра. Поэтому часто дети в очереди уже сонные, в истерике, очень душно в коридорах, – рассказала сибирячка.

Некоторые жалуются на нехватку вакцины. Родители вынуждены занимать очередь с 7 утра. Фото: Предоставлено местными жителями

Родители добавили, что стоять в очередях приходится и во время проверки реакции:

– Если записаться к врачу по времени, то все равно не попасть. Врач-педиатр не успевает из-за наплыва пациентов. Я спрашивала медсестру: «Может сходить в платную?». Она ответила, что нет смысла, ведь нет вакцины в городе, – написала одна из матерей.

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