Установлена личность мужчины, которого обнаружили висящим на дереве в Новосибирске

Личность висящего на дереве у заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке мужчины удалось установить. Фото: Иван ВИСЛОВ

Личность мужчины, которого обнаружили висящим на дереве у заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке, удалось установить. Об этом сообщает «Навигатор».

Напомним, труп нашел случайный прохожий во вторник, 23 августа. На место сразу же вызвали полицию.

− Личность новосибирца установили. Погибшему 41 год, − сообщил «Навигатор», ссылаясь на собственный источник.

По предварительной версии, мужчина наложил на себя руки. Следователи опросят родных, друзей и знакомых погибшего, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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