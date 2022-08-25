Установлена личность мужчины, которого обнаружили висящим на дереве в Новосибирске

Личность висящего на дереве у заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке мужчины удалось установить.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Личность мужчины, которого обнаружили висящим на дереве у заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке, удалось установить. Об этом сообщает «Навигатор».
Напомним, труп нашел случайный прохожий во вторник, 23 августа. На место сразу же вызвали полицию.
− Личность новосибирца установили. Погибшему 41 год, − сообщил «Навигатор», ссылаясь на собственный источник.
По предварительной версии, мужчина наложил на себя руки. Следователи опросят родных, друзей и знакомых погибшего, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
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