В новосибирском лицее №200 открылось первое школьное кафе

Дети смогут сами выбирать, что хотят съесть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирском лицее №200 столовую преобразовали в школьное кафе. Главным его отличием стало то, что дети сами выбирают себе блюда. Столовая превратилась в подобие шведского стола, однако дети должны заранее заплатить за блюда, которые они собираются взять.

— Основное новшество кафе — заказ и оплата через терминалы. Заказ формируется по всем позициям меню. Родители пополняют баланс карты через личный кабинет или мобильное приложение. В столовую ребенок заходит уже с чеком и оформленным заказом, — рассказали в мэрии.

В меню школьников на завтрак будет входить три основных блюда, на обед — два салата, два первых, три мясных блюда и три гарнира. Следить за тем, что дети выбирают и как ведут себя за едой, будет специальная команда, состоящая из дежурного администратора, учителя и учащегося 5-11 классов, а также одного родителя.

— В первую очередь такая модернизация коснется больших школ с мощным оборудованием, но постепенно, думаю, за пять лет, мы переведем как минимум половину школьных столовых в такой формат, — рассказал начальник управления ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска Роман Попов.

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