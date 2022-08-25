В Новосибирской области в 2022 году возникло 311 лесных пожаров

311 лесных пожаров возникло в Новосибирской области с начала 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области с начала года зарегистрировали 311 лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии НСО.

Данные приведены за период с 1 января по 25 августа 2022 года.

− Лесные пожары возникли на общей площади 3918 гектаров, в том числе на покрытой лесом площади 2534 гектара, − рассказали в Минприроды. − Средняя площадь одного пожара составила 12,5 гектаров.

За прошедшие сутки сообщений о лесных пожарах не поступало. Действующих пожаров тоже нет.

121 пожар удалось выявить благодаря наземному мониторингу, 100 – благодаря космомониторингу, 4 – посредством видеомониторинга, 67 – с участием авиации. О 15 пожарах сообщили местные жители, о двух – лесопользователи, еще один заметили с наблюдательного пункта.

Примерный ущерб от лесных пожаров составил чуть больше 30 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на тушение (8 441 рубль), а также причиненный лесному хозяйству вред (22 069 рублей).

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