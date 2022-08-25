Под Новосибирском 18-летний парень попытался угнать «Жигули», но уснул за рулем

Парень отъехал от места угона всего ничего и уснул за рулем.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Под Новосибирском 18-летний парень попытался угнать «Жигули», но уснул в процессе. Идея угнать машину возникла у молодого человека, когда он вышел из бара. «Жигули» были припаркованы неподалеку. Произошёл инцидент в среду, 24 августа.
— По словам подозреваемого, он сломал замок в двери автомобиля и проник в салон. Пытаясь завести машину, парень смог лишь немного отъехать от места, а потом уснул. Проснувшись через несколько часов, подозреваемый ушел домой, — рассказали в региональном МВД.
Ранее парень не привлекался к уголовной ответственности. Дело возбудили по статье 166 УК РФ за угон. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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