В Новосибирске на ходу загорелся мотоцикл Kawasaki

По словам людей, байк вспыхнул после заправки. Фото: АСТ-54

В Новосибирске на ходу вспыхнул мотоцикл Kawasaki. Произошло ЧП днем в четверг, 25 августа на улице Ипподромской.

— Kawasaki вспыхнул после заправки, водитель остался жив, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Люди уверены, что возгорание произошло из-за протечки бензобака. Некоторые говорят, что бензин перелили на заправке. А есть люди, утверждающие, что мотоцикл уже был неисправен, поэтому и загорелся.

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