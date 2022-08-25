В Новосибирске дети камнем разбили лобовое стекло иномарки

В Новосибирске хулиганы разбили лобовое стекло машины. Фото: Юрий НИКОЛЕНКО

Дети разбили лобовое стекло иномарки новосибирца. Об этом сам пострадавший, Юрий Николенко, рассказал в группе «АСТ-54».

По словам мужчины, все произошло 23 августа. Он ехал на автомобиле марки Toyota Caldina по улице Гоголя в сторону Ипподромской магистрали.

− На пересечении совершил левый поворот на спуск к скоростной магистрали в сторону улицы Военной. Проезжая под надземным переходом, почувствовал сильный удар в лобовое стекло, − отметил Юрий.

Новосибирцу пришлось резко затормозить. Он включил аварийку и вышел из машины, чтобы посмотреть, что произошло. В какой-то момент мужчина увидел двух подростков, убегающих по пешеходному мосту.

На лобовом стекле авто Николенко обнаружил скол, вокруг которого расползлись трещины. Тогда-то Юрий понял, что ему прилетел камень.

После этого сибиряк вернулся в машину и придумал план. Он припарковал свой автомобиль наверху на Ипподромской, а затем пошел к мосту, чтобы поймать хулиганов с поличным.

− Через 10 минут на переход выбежали два подростка. Они пошли на тот самый спуск и принялись снова кидать в проезжающие машины камни и бутылки, − рассказал мужчина.

Юрий подошел к хулиганам и попросил у них номер телефона родителей. Чем закончится вся эта история – остается только гадать.

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