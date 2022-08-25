Новосибирский пожарный покорил алтайскую гору «Красавица»

На высоте 3 700 метров Владимир установил флаг МЧС России. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Новосибирский пожарный покорил вершину алтайской горы «Красавица». Теперь на высоте 3 700 метров развивается флаг МЧС России, который туда установил огнеборец.

— Я давно хотел прочувствовать этот экстрим, когда преодолеваешь ледовые склоны крутизной порядка 50 градусов с помощью специального снаряжения. Это один из самых сложных участков, которые я проходил. Но в любых трудностях куётся характер, боевой дух и вырабатываются морально-волевые качества, необходимые для сотрудников МЧС России, — поделился Владимир.

«Красавица» не просто так привлекает альпинистов. Ведь по ее склонам можно провести разные по сложности восхождения — от первой до пятой категории. Также на горе много туриков — груд камней, сложенных пирамидкой, в которых альпинисты оставляют записки. Обычно туда записывают информацию о группе, времени или любые другие сведения. Один из таких туриков нашел Владимир. Записка датировалась 2008 годом. Новосибирский пожарный оставил на ней собственную запись, пожелав всем удачи и безопасного туризма.

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