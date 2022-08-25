В Новосибирской области в ДТП с мотоциклами и мопедами погибли 13 человек

В Новосибирской области в ДТП с мототранспортом погибли 13 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области зарегистрировано 13 смертельных ДТП с мотоциклами и мопедами. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном ГИБДД.

− В период с 1 января по 24 августа 2022 года произошло 105 ДТП с участием мототранспорта, − рассказали КП-Новосибирск в Госавтоинспекции.

Погибло 13 человек. Травмы различной степени тяжести получили 110 жителей Новосибирской области.

Как отметили в ГУ МВД России по НСО, в Новосибирске за полгода зарегистрировано 57 аварий с участием мототранспорта.

− В них погибло 5 человек, 60 получили различные травмы, − добавили в МВД.

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