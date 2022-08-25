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Общество25 августа 2022 10:14

Элджей заболел ковидом и отменил концерт в Новосибирске

Об этом рэпер рассказал в соцсетях
Надежда КАСЬЯНОВА
Концерт в Новосибирске должен был пройти 13 сентября.

Концерт в Новосибирске должен был пройти 13 сентября.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Элджей отменил концертный тур по России из-за болезни. В Новосибирске рэпер должен был выступать 13 сентября.

— К сожалению мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты. Ждите новые анонсы и берегите себя, — написал рэпер у себя на страничке ВКонтакте.

Билеты можно вернуть на сайте.

Напомним, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, власти пока не планируют вводить ковидные ограничения. Однако ношение масок уже стало рекомендательным для обслуживающего персонала, а также для пассажиров общественного транспорта. Кроме того, Роспотребнадзор настаивает на возвращении масочного режима.

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