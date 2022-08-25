В Новосибирске заметили двоих парней, идущих посередине проезжей части

В Новосибирске двое парней прошлись посередине проезжей части. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Новосибирцы прогулялись по двойной сплошной на улице Станиславского. Видео со странной парочкой опубликовали в группе «АСТ-54». Заметили рискованных приятелей 24 августа.

Неизвестно, что подвигло новосибирцев на такой странный и опасный поступок. Парней легко могла сбить машина, уверены очевидцы.

Мнения комментаторов на безрассудный поступок разделились. Одни не увидели в нем ничего необычного. Другие же осудили сибиряков за то, что они подвергли опасности и себя, и водителей.

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