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Экономика25 августа 2022 9:43

ВТБ: объем сделок с загородной недвижимостью вырос на 60%

С начала года более 4,2 тысяч клиентов оформили в ВТБ ипотеку на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие кредиты вырос почти на 40%

Фото: Иван МАКЕЕВ

Общий объем сделок превысил 21 млрд рублей и на 60% превысил результат за аналогичный период прошлого года.

Наиболее активными по объему сделок в сегменте загородной недвижимости стали жители Москвы и области (4,8 млрд), Республики Татарстан (1,9 млрд), Ростовской области (1 млрд рублей), Краснодарского края (945 млн) и Новосибирской области (820 млн). Средний чек по сравнению с прошлым годом вырос на 15%, почти до 5 млн рублей.

- Рынок загородной недвижимости стал развиваться более динамичными темпами за счет активности банков и господдержки, которую расширили на сегмент ИЖС. ВТБ за последний год серьезно расширил число своих предложений, запустив ипотеку для индивидуального строительства через застройщиков и на самостоятельную стройку дома «хозспособом». Все это помогает частному домостроению стать все популярнее - с начала года спрос на объекты за городом вырос почти на 40%. Рассчитываем, что доля ипотеки на рынке загородной недвижимости будет продолжать расти, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ Евгений Дячкин.

В ВТБ действуют несколько программ кредитования загородной недвижимости. В августе в рамках господдержки-2020 банк запустил ипотеку для самостоятельного возведения объекта недвижимости, позволяющую заемщику строить дом на своей или приобретаемой земле по собственному проекту.