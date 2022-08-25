Жительница Новосибирской области простила бывшему мужу долг по алиментам

Мужчина задолжал 10 тысяч из-за потери работы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Черепановского района Новосибирской области простила бывшему мужу долг по алиментам. Образовалась задолженность из-за потери работы. Мужчина начал нерегулярно выплачивать алименты и в какой-то момент накопил 10 тысяч долга.

— Был составлен акт о наложении ареста на мобильный телефон должника. Бывшую жену уведомили о привлечении мужчины к административной ответственности и аресте имущества. Через час женщина приехала в отделение с просьбой не привлекать бывшего мужа к ответственности и вернуть телефон, так как его простила, — сообщила врио начальника районного отделения УФССП по Новосибирской области Любовь Чернова.

Женщина написала заявление об отказе от долга и вместе с бывшим мужем покинула отделение судебный приставов.

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