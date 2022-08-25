Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 9:36

Жительница Новосибирской области простила бывшему мужу долг по алиментам

Мужчина задолжал 10 тысяч рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина задолжал 10 тысяч из-за потери работы.

Мужчина задолжал 10 тысяч из-за потери работы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Черепановского района Новосибирской области простила бывшему мужу долг по алиментам. Образовалась задолженность из-за потери работы. Мужчина начал нерегулярно выплачивать алименты и в какой-то момент накопил 10 тысяч долга.

— Был составлен акт о наложении ареста на мобильный телефон должника. Бывшую жену уведомили о привлечении мужчины к административной ответственности и аресте имущества. Через час женщина приехала в отделение с просьбой не привлекать бывшего мужа к ответственности и вернуть телефон, так как его простила, — сообщила врио начальника районного отделения УФССП по Новосибирской области Любовь Чернова.

Женщина написала заявление об отказе от долга и вместе с бывшим мужем покинула отделение судебный приставов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер