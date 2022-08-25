Жительница Новосибирской области простила бывшему мужу долг по алиментам

Мужчина задолжал 10 тысяч из-за потери работы.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Жительница Черепановского района Новосибирской области простила бывшему мужу долг по алиментам. Образовалась задолженность из-за потери работы. Мужчина начал нерегулярно выплачивать алименты и в какой-то момент накопил 10 тысяч долга.
— Был составлен акт о наложении ареста на мобильный телефон должника. Бывшую жену уведомили о привлечении мужчины к административной ответственности и аресте имущества. Через час женщина приехала в отделение с просьбой не привлекать бывшего мужа к ответственности и вернуть телефон, так как его простила, — сообщила врио начальника районного отделения УФССП по Новосибирской области Любовь Чернова.
Женщина написала заявление об отказе от долга и вместе с бывшим мужем покинула отделение судебный приставов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер