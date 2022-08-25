Сибиряк выловил в Искитимке уникальную тропическую рыбу. Фото: Артем Журавский.

Житель Кемеровской области поймал в Искитимке необычную рыбу. Сибиряк утверждает, что на крючок ему попался плекостомус или парчовый птеригоплихт. У необычной рыбы яркий окрас и чешуя. Фотографии с уловом мужчина опубликовал в соцсети.

Комментаторы заявили, что такие рыбы могут жить в аквариумах, а вот в сибирских реках не обитают.

– Согласно открытым источникам, плекостомус обитает в тропиках, в северо-восточный Южной Америке, Бразилии и Гвиане. В специальных прудах уникального сома разводят в юго-восточной Азии, в России плекостомусов в реки не запускают, однако периодически сибирские СМИ сообщают о необычном улове тропических сомов, – пишут журналисты сайта «Сибдепо».

По данным портала, в 2014 году плекастомуса поймал житель Хабаровска на Амуре. В 2015 необычная рыба попалась на крючок новосибирским рыбакам. Они выловили её из Ини.

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