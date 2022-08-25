Сибирячка спасла кота с гигантской грыжей, которого выкинули на улицу

Кот был домашним, но его выкинули на улицу. Фото: Предоставлено клиникой "Ноев Ковчег"

Сибирячка спасла бездомного кота с гигантской грыжей в Пашино. Девушка целый месяц охотилась за беглецом, чтобы отвезти его в ветклинику.

- Месяц к нашему дому прибился бездомный котик, брошенный на произвол судьбы из-за болезни. Я назвала его Кузьма Гаврилыч, подкармливала и разглядела у него огромную опухоль на животе размером с кулак. Решила отвезти в ветклинику. Но никак не могла выловить его. Искала везде: возле дома, в гаражах, обошла весь поселок Гвардейский в Пашино не один раз. Вокруг живет очень много бродячих собак, он мог попасть у ним в лапы. Переживала за него – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Кот сам вернулся к девушке, которая пыталась его найти и спасти. Фото: Предоставлено клиникой "Ноев Ковчег"

Девушка расклеила объявления, написала посты в соцсетях. Через месяц поисков наконец-то нашла Кузьму. Оказалось, что кот запомнил кормилицу и сам пришёл к окнам.

– Вечером Кузьма начал кричать, подойдя к дому. Сосед стал орать на него и спугнул. Я выбежала, а кота нет. Наутро пошла на работу и увидела котика. Кузьма лежал на солнышке возле подъезда. Я быстро его схватила. После отвезла к ветеринарам, – сообщила сибирячка.

Коту сделают бесплатную операцию на пожертвования. Фото: Предоставлено клиникой "Ноев Ковчег"

Клиника «Ноев Ковчег» согласилась удалить коту опухоль бесплатно – за счет пожертвований посетителей. Желающие оставляют их в коробке благотворительности. Ветеринары определили: коту 6-8 лет, он в хорошей форме.

– Скорее всего, Кузьма был домашним, но по каким-то причинам оказался на улице. Сейчас кот проходит обследования: УЗИ сердца и внутренних органов; анализы крови. Кузьме потребуется хирургическая операция по удалению большой грыжи, а затем стоматологическая операция, – сообщили в ветклинике «Ноев Ковчег». – После реабилитации и восстановления в клинике Кузьме будет очень нужен новый дом!

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