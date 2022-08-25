В Новосибирске с 26 августа изменятся автобусные маршруты в Нижней Ельцовке

Маршруты изменятся с 26 августа. Фото: Иван ВОРОНОВСКИЙ

В микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске с 26 августа изменится схема движения двух автобусов. Речь идет о маршрутах №52 и 65.

— Маршрут автобуса №52 «Цветной проезд — ИКЭМ» продлится от остановки «Цветной проезд» до остановки «ул. Белоусова». По новой схеме автобус будет проезжать по улице Жемчужной, Университетскому проспекту, через Бердское шоссе, улицы Русскую, Шлюзовую и Балтийскую. Соответственно название маршрута также изменится на «Ул. Белоусова — ИКЭМ», — сообщили в мэрии.

Также в Нижней Ельцовке с 26 августа перестанут работать кольцевые маршруты №65 «ул. Белоусова — Нижняя Ельцовка — ул. Белоусова» и № 65а «ул. Белоусова — Цветной проезд — ул. Белоусова». Вместо них организуют один маршрут - № 65 «Общественный торговый центр — ул. Экваторная — Общественный торговый центр».

Напомним, что с середины августа в Нижнюю Ельцовку вернули маршрутку №23, которая ходила от остановки «Речной вокзал» до улицы Экваторной. Власти посчитали, что возобновление маршрута поможет улучшить транспортное обслуживание жителей Ельцовки.

По новому маршруту автобус №65 будет ходить по следующей схеме: ул. Демакова, ул. Российская, проспект Строителей, ул. Героев Труда, ул. Российская, ул. Арбузова, ул. Иванова, ул. Тимакова, ул. Зеленая Горка, Садовый проезд, остановка «Садовый проезд», Садовый проезд, ул. Зеленая Горка, ул. Экваторная, остановка «ул. Экваторная», ул. Экваторная, ул. Лесосечная, остановка «Нижняя Ельцовка», ул. Лесосечная, ул. Зеленая Горка, Садовый проезд, остановка «Садовый проезд», Садовый проезд, ул. Зеленая Горка, ул. Тимакова, ул. Иванова, ул. Арбузова, ул. Российская, ул. Героев Труда, проспект Строителей, ул. Российская, ул. Демакова.

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