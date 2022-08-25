В МЧС рассказали о судьбе кота, спасенного на пожаре в Новосибирске

За спасенным на пожаре в Новосибирске котом присматривают соседи. Фото: МЧС России Новосибирская область

Спасенного на пожаре в Новосибирске кота подкармливают соседи. Об этом рассказали в МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, в ночь на четверг, 25 августа, в Заельцовском районе Новосибирска загорелась пятиэтажка. Из охваченной огнем квартиры на четвертом этаже спасли мужчину и кота. Новосибирца в крайне тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

Что касается питомца, то он не пострадал. На данный момент котик живет в подъезде.

− Соседи подкармливают его и следят, чтобы он никуда не убежал, − рассказали в МЧС.

На фото видно, что на лестничной площадке неравнодушные жильцы оставили сухой корм и миску с водой.

В МЧС отметили – пока что животное грустит без хозяина. Остается надеяться, что мужчина как можно скорее поправится и заберет своего пушистого друга.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске из горящей квартиры пожарные спасли мужчину и кота.

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