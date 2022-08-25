В Новосибирске молодая мать пожаловалась на кондуктора, оскорбившую её в автобусе.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Жительница Новосибирска пожаловалась на кондуктора 29 автобуса. О конфликте сибирячка написала в соцсети.
– Я зашла с коляской в автобус и протянула кондуктору полтинник: на нём был оторван уголок. Она от купюры отказалась. На вопрос, является ли она элитой, скривила лицо и начала меня оскорблять. Рассчиталась я по безналичному, – пожаловалась молодая мать в паблике «ЧП Новосибирск».
Билет, по словам женщины, кондуктор ей не выдала. Пассажирка утверждает, что сотрудница оскорбляла ее. Как говорит молодая мать, кондуктор обозвала её «шизофреничкой».
– Хотела пожаловаться начальству, не дозвонилась. Пойду выше значит. Она не должна работать с людьми! – уверена расстроенная мать.
Комментаторы разделились на 1 лагеря. Кто-то поддержал пассажирку. А кто-то предположил, что именно мама с коляской могла спровоцировать конфликт.
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