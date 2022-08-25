В Новосибирской области активно расширяют сотрудничество со странами БРИКС. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирске в третий день форума «Технопром-2022» состоялась встреча с делегацией Республики Индии во главе с госпожой Пурнимой Ананд, Президентом международного форума БРИКС. Провёл её губернатор региона Андрей Травников. В рамках встречи стороны обсудили взаимодействие Новосибирской области со странами БРИКС. Кроме того, был поднят вопрос развития торговых связей и возможностей сотрудничества региона с Индией.

Андрей Травников поблагодарил представителей Индии за интерес к Новосибирской области и визит на «Технопром-2022». Глава региона сообщил что власти стараются активно контактировать с Индией. Он отметил рост взаимодействия за последние 2 года. Губернатор выразил уверенность, что его усилит совместная работа, проводимая в рамках «Технопрома-2022».

– У нас есть серьёзный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, – сказал Андрей Травников.

По словам г-жи Пурнимы Ананд, в России наблюдается заметный экономический рост и происходят важные изменения в плане экономики. Она отметила, что Новосибирская область является центром науки, технологий и экономического развития. Поэтому они рассматривают регион как крепкого партнера.

– Ваш потенциал в сфере сельского хозяйства, медицины, вирусологии, разработки вакцин, образования и науки особенно интересен Индии, – сказала г-жа Пурнима Ананд.

Известно, что Новосибирскую область и Индию связывают отношения в торгово-экономической сферах, а также военно-техническое сотрудничество. Помимо этого, крепнут культурные связи.

– В приоритете развития следующих сфер в плане взаимодействия: медицинский и оздоровительный туризм, экспорт образовательных услуг Новосибирской области, развитие сферы IT-технологий, – уточнили в правительстве Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber