Новым гендиректором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук (справа). Фото: ФК «Новосибирск»

Новым генеральным директором ФК «Новосибирск» назначили Андрея Полищука. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в официальной группе футбольного клуба «ВКонтакте».

Напомним, 23 августа стало известно о том, что Андрей Перлов ушел с поста гендиректор ФК «Новосибирск». Эту должность он занимал с мая 2020 года.

В четверг Андрея Полищука представили администрации клуба. В мероприятии принял участие министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов.

Министр назвал нового гендиректора опытным человеком, который посвятил всего себя футболу.

− Безусловно, новосибирскому футболу нужна свежая кровь, небольшая встряска и новые идеи, − отметил Сергей Ахапов.

Сам Полищук выразил уверенность в том, что команда под его руководством сможет добиться высоких результатов. Среди основных задач – популяризация футбола в Новосибирске, а также выработка модели клуба.

Андрею Полищуку 55 лет. Раньше он работал гендиректором ФК «Новосибирск-Олимпик», заместителем гендиректора по детско-юношескому футболу в московском «Спартаке» и спортивным директором Академии имени Коноплева в Тольятти. В 2011-2012 годах был генеральным директором ФК «Сибирь».

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