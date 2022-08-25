Новосибирец нашёл белку, застрявшую в капкане в Заельцовском парке. Фото: стоп-кадр.
Житель Новосибирска нашел в Заельцовском парке белку, угодившую в капкан. Об этом парень рассказал КП-Новосибирск.
– Зашел в кусты, там и нашёл ловушку. Предполагаю, что это дело рук какого-то живодёра, – пояснил Александр.
На видео, которым поделился сибиряк, видно, что испуганная белка металась по клетке. Парень сломал ловушку и освободил пушистую.
– Клетка эта очень тугая. Там пружины очень сильные на дверце. Я кое-как ее открыл, – добавил парень.
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