Новосибирец нашёл белку, застрявшую в капкане в Заельцовском парке. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска нашел в Заельцовском парке белку, угодившую в капкан. Об этом парень рассказал КП-Новосибирск.

– Зашел в кусты, там и нашёл ловушку. Предполагаю, что это дело рук какого-то живодёра, – пояснил Александр.

На видео, которым поделился сибиряк, видно, что испуганная белка металась по клетке. Парень сломал ловушку и освободил пушистую.

– Клетка эта очень тугая. Там пружины очень сильные на дверце. Я кое-как ее открыл, – добавил парень.

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