Новосибирцы вновь застряли в трёхкилометровой пробке на Сибиряков-Гвардейцев. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы второй день жалуются на гигантскую пробку на Сибиряков-Гвардейцев. Транспортный коллапс там происходит из-за проведения ремонтных работ на перекрёстке с улицей Немировича-Данченко. Недовольные отзывы горожане оставляют в соцсетях.

– Это издевательство над людьми. По Сибиряков-Гвардейцев теперь можно только пешком быстрее добраться, чем на авто или общественном транспорте. В 8 утра с площади Ефремова до светофора ехали больше часа, – делятся негодованием новосибирцы в группе «АСТ-54».

Второй день, по словам горожан, улица Сибиряков-Гвардейцев, начиная от улицы Петухова, стоит колом.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев огородили большой участок. Из-за этого полосы движения превратились в одну. Это вызвало эффект бутылочного горлышка. Работы на теплотрассе спровоцировали огромные пробки. В СГК поясняли, что на участке меняют участок магистрального трубопровода, который повреждён.

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