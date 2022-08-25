В ТОП-200 лучших школ России вошли 8 лицеев и гимназий Новосибирска

8 лицеев и гимназий Новосибирска вошли в ТОП-200 лучших школ России. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Агентство RAEX составило список лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в 2022 году. В него вошли восемь лицеев и гимназий Новосибирска – следует из данных, опубликованных на сайте агентства.

Между собой «соревновались» 200 школ и лицеев РФ.

На 11 месте оказалась физико-математическая школа при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ). Ей дали 71,5 баллов.

45 место в рейтинге занял лицей № 130 имени Академика Лаврентьева. Учебному заведению поставили 49 баллов.

На 110 месте − гимназия № 3 в Академгородке (37,7 балла). На 118-том – инженерный лицей НГТУ (36,3 балла).

На 133 месте расположилась гимназия № 6 «Горностай». Ее оценили в 35,4 балла.

149 место досталось аэрокосмическому лицею имени Кондратюка (34,3 балла). На 162 месте − Вторая Новосибирская гимназия (33 балла). На 181 месте – гимназия №1 (31,9 балла).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber