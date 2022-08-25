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Происшествия25 августа 2022 5:57

Новосибирцу дали 15 лет за изготовление амфетамина

Мужчина частично признал свою вину
Анастасия ХРОМЫХ
Жителя Новосибирска осудили на 15 лет за изготовление амфетамина.

Жителя Новосибирска осудили на 15 лет за изготовление амфетамина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Новосибирска осудили на 15 лет за изготовление амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Судебное заседание состоялось в среду, 24 августа. Новосибирский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»), частью первой статьи 228.3 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере»), а также частью второй статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере»).

В итоге новосибирцу дали 15 лет 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в апреле 2021 года мужчина снял в аренду квартиру в Октябрьском районе Новосибирска. Там он устроил нарколабораторию и изготавливал амфетамин. В общей сложности новосибирец изготовил практически 590 граммов наркотического вещества.

− Кроме того, в указанной квартире он незаконно хранил жидкость, содержащую в своем составе прекурсор наркотического средства или психотропных веществ, в крупном размере, − рассказали в пресс-службе. − Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли запрещенные вещества.

В суде мужчина частично признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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