Новосибирцу дали 15 лет за изготовление амфетамина

Жителя Новосибирска осудили на 15 лет за изготовление амфетамина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Новосибирска осудили на 15 лет за изготовление амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Судебное заседание состоялось в среду, 24 августа. Новосибирский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»), частью первой статьи 228.3 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере»), а также частью второй статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере»).

В итоге новосибирцу дали 15 лет 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в апреле 2021 года мужчина снял в аренду квартиру в Октябрьском районе Новосибирска. Там он устроил нарколабораторию и изготавливал амфетамин. В общей сложности новосибирец изготовил практически 590 граммов наркотического вещества.

− Кроме того, в указанной квартире он незаконно хранил жидкость, содержащую в своем составе прекурсор наркотического средства или психотропных веществ, в крупном размере, − рассказали в пресс-службе. − Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли запрещенные вещества.

В суде мужчина частично признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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