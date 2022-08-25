Дачный участок полностью сгорел под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Искитимском районе в селе Лебедевка в СНТ «Дружба» загорелся дачный двухэтажный дом из сибита. Когда пожарные прибыли на место, строение было полностью в огне.

– 43 минуты потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. На тушение специалисты МЧС России подали четыре ствола и проложили магистральную линию от реки Бердь. На локализацию пожара ушло порядка получаса, – пояснили в ГУ МЧС по НСО.

Пламя повредило дом, веранду, углярку. Площадь пожара составила 75 квадратов.

Что стало причиной крупного возгорания, установят дознаватели МЧС.

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