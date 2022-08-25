В Новосибирске бетономешалка перевернула на бок иномарку. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 25 августа, в Новосибирске на проезде Энергетиков бетономешалка на бок перевернула иномарку. Кадры с места инцидента появились в соцсети.

– Бетономешалка поставила в неудобное положение седан Hyundai Solaris, – написали в группе «АСТ-54».

Из-за ЧП движение в сторону правого берега сковали пробки. По словам очевидцев, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

На кадрах к посту видно, что водителю пришлось изловчиться, чтобы вылезти из опрокинутой легковушки.

Водителю, чтобы выбраться, пришлось проявить сноровку. Фото: "АСТ-54".

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