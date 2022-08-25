В Новосибирске из горящей квартиры пожарные спасли мужчину и кота

В Новосибирске из горящей квартиры пожарные спали мужчину и кота. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на четверг, 25 августа, в Заельцовском районе Новосибирска загорелась пятиэтажка. Из полыхающей квартиры огнеборцы спасли мужчину и кота. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Когда пожарные прибыли на место, дым шел из квартиры на 4-м этаже. Из подъезда самостоятельно вышли на улицу 8 жильцов. В квартире, которая загорелась, спасатели обнаружили мужчину. Ему оказали первую помощь и вынесли на свежий воздух, – говорится в сообщении ведомства.

Погорельца в крайне тяжелом состоянии с ожогами госпитализировали в реанимацию. Его питомец не пострадал, пока кота забрали соседи.

Известно, что огонь повредил мебель на площади 5 квадратов.

Что стало причиной пожара, установят дознаватели МЧС.

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