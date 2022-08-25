В Новосибирске за 500 рублей стали продавать места в очереди в H&M. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы стали продавать места в очереди в H&M. Объявления об этом появились на «Авито».

– Продам очередь в H&M. Это сэкономит полтора часа вашего времени, – говорится в объявлении на сайте.

Стоимость места – 500 рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что H&M открыли в ТРЦ «Галерея». После этого горожане выстроились в гигантские очереди, чтобы успеть отовариться до окончательного закрытия магазина.

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