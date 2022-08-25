В Новосибирске за 500 рублей стали продавать места в очереди в H&M.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирцы стали продавать места в очереди в H&M. Объявления об этом появились на «Авито».
– Продам очередь в H&M. Это сэкономит полтора часа вашего времени, – говорится в объявлении на сайте.
Стоимость места – 500 рублей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что H&M открыли в ТРЦ «Галерея». После этого горожане выстроились в гигантские очереди, чтобы успеть отовариться до окончательного закрытия магазина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер