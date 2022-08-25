Задержана хозяйственная рецидивистка

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Попалась воровка на резиновых перчатках стоимостью 99 рублей. Пытаясь украсть их, она начала прятать упаковку в сумку, но была замечена. Сотрудник службы безопасности нажал тревожную кнопку, вызвал в магазин ГБР, и «гвардейцы» задержали женщину с поличным. Чтобы воровка убедилась, что все ее 64 предыдущие кражи зафиксированы камерами, пришлось поднять видеоархив с мая.

Несмотря на впечатляющее число хищений, сумма ущерба, причиненного ими, составила менее 15 000 рублей - воровала дама всегда по мелочи: губки для мытья посуды, лампочку, кусок мыла.

Рассказывает старший 78-го экипажа ГБР ГВАРДИИ Владимир Б.:

- Этой женщине лет за 40, выглядит вполне прилично, по крайней мере, увидев ее, я никогда бы не подумал, что она воровка и тем более рецидивистка.

Задержанная действительно оказалась человеком обеспеченным. В присутствии бойцов ГБР по требованию администрации магазина она оплатила весь причиненный ущерб одним платежом банковской карты и была отпущена.