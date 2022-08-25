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Общество25 августа 2022 3:03

Задержана хозяйственная рецидивистка

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали женщину, совершавшую в магазине мелкие хищения хозяйственных товаров. Эта, 65-я по счету кража, стала для нее неуспешной
Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Попалась воровка на резиновых перчатках стоимостью 99 рублей. Пытаясь украсть их, она начала прятать упаковку в сумку, но была замечена. Сотрудник службы безопасности нажал тревожную кнопку, вызвал в магазин ГБР, и «гвардейцы» задержали женщину с поличным. Чтобы воровка убедилась, что все ее 64 предыдущие кражи зафиксированы камерами, пришлось поднять видеоархив с мая.

Несмотря на впечатляющее число хищений, сумма ущерба, причиненного ими, составила менее 15 000 рублей - воровала дама всегда по мелочи: губки для мытья посуды, лампочку, кусок мыла.

Рассказывает старший 78-го экипажа ГБР ГВАРДИИ Владимир Б.:

- Этой женщине лет за 40, выглядит вполне прилично, по крайней мере, увидев ее, я никогда бы не подумал, что она воровка и тем более рецидивистка.

Задержанная действительно оказалась человеком обеспеченным. В присутствии бойцов ГБР по требованию администрации магазина она оплатила весь причиненный ущерб одним платежом банковской карты и была отпущена.