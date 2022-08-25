«Люди кричали, что ей плохо»: в тамбуре новосибирской электрички пассажиры нашли девушку без сознания

В тамбуре новосибирской электрички пассажиры нашли девушку без сознания. Фото: Анна ПАШАГИНА

В четверг, 25 августа, в электричке, следовавшей по маршруту «Черепаново-Новосибирск», стало плохо девушке. Её без сознания нашли в тамбуре пассажиры.

– Люди кричали, что девушке плохо. Из тамбура ее занесли в вагон. К ней подбежала женщина-врач, оказали первую помощь, открыли окна. Обратились к машинисту и вызвали скорую на Вокзал главный, – рассказал корреспондент КП-Новосибирск, ставший очевидцем ситуации.

Девушка пришла в себя и пояснила, что у нее закружилась голова и она потеряла сознание. Очнулась молодая пассажирка на сидении в вагоне.

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