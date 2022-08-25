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Общество25 августа 2022 1:44

Новосибирск утром 25 августа окутал густой туман

Днем воздух прогреется до +27 градусов
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирск утром 25 августа окутал густой туман.

Новосибирск утром 25 августа окутал густой туман.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В четверг, 25 августа, рано утром Новосибирск окутал густой туман. Плотная дымка снизила видимость на дорогах.

– С утра был сильный туман. Особенно над рекой! – рассказали КП-Новосибирск читатели.

После того, как дымка рассеется, синоптики обещают солнечный и жаркий день.

– В Новосибирске 25 августа будет +22…+27 градусов. Порывы северо-западного ветра составят 2-7 метров в секунду, – передают метеорологи Западно-сибирского гидрометцентра.

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