Новосибирск утром 25 августа окутал густой туман.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В четверг, 25 августа, рано утром Новосибирск окутал густой туман. Плотная дымка снизила видимость на дорогах.
– С утра был сильный туман. Особенно над рекой! – рассказали КП-Новосибирск читатели.
После того, как дымка рассеется, синоптики обещают солнечный и жаркий день.
– В Новосибирске 25 августа будет +22…+27 градусов. Порывы северо-западного ветра составят 2-7 метров в секунду, – передают метеорологи Западно-сибирского гидрометцентра.
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