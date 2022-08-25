Рассказываем про пробки в Новосибирске 25 августа 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 25 августа 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Затруднено движение по улице Широкой, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Ватутина, Котовского, Станиславского, Троллейную и Титова. Сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и Советскому шоссе. Затор образовался и на Октябрьском мосту.

На правом берегу водители стоят в пробках на улицах Большевистской, Добролюбова, Никитина и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 25 августа 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.

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