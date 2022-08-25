В Новосибирске директор школы № 32, из которой за 4 месяца ушли 9 учителей, подала заявление на увольнение

В Новосибирске директор школь № 32, из которой за 4 месяца ушли 9 учителей, подала заявление на увольнение. Фото: предоставлено собеседницей издания.

Директор новосибирской школы № 32 подала заявление на увольнение. Информацию об этом озвучил начальник Департамента образования Новосибирска Рамиль Ахметгареев в прямом эфире в соцсетях мэрии.Ранее на учебное заведение неоднократно жаловались родители.

По словам Ахметгареева, по всем родительским жалобам провели проверки. Нарушения подтвердились. По данным мэрии, за год из школы ушли 17 сотрудников. Известно, что некоторые педагоги уволились из-за переезда, некоторые были студентами старших курсов и ушли из-за сдачи экзаменов, кто-то же просто сменил вид деятельности.

Рамиль Ахметгареев добавил, что в школе проведут капитальный ремонт пищеблока. Ранее родители жаловались на организацию питания в школе.

Напомним, одна из бывших сотрудниц школы на условиях анонимности рассказала КП-Новосибирск, что педагоги массово покидают школу из-за конфликта с начальством.

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